Подробности о мощном смартфоне ASUS ZenFone Pro (M1)

20 апреля 2018, 9:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторое подробности о смартфоне ASUS ZenFone Pro (M1), который на данный момент пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит аккумулятор, емкость которого 5000 мАч.

В качестве аппаратной платформы называется чип Snapdragon 636.Диагональ дисплея – 6 дюймов, соотношение его сторон 18:9.Отдельно называется сканер отпечатков пальцев.Основная камера – 16Мп. Фронтальный модуль также окажется 16Мп. За последним будет закреплена функция разблокировки "трубки" по лицу пользователя.Объем ОЗУ 4/6 ГБ, а ПЗУ – 32/64 ГБ. Отмечена также поддержка dual-SIM и наличие отдельного слота под карты памяти.Работать терминал будет под управлением чистой Android.Анонс ASUS ZenFone Pro (M1) намечен на 23 апреля.О дате релиза и стоимости пока информации нет.