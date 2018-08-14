HTC U12 Life получит ОС Android 8.1 Oreo и чип Snapdragon 636

14 августа 2018, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали новые подробности о смартфоне HTC U12 Life, который пока что не был представлен официально.



Так, судя по всему, грядущая новинка получит 6-дюйовый дисплей с разрешением Full HD+.

Фронтальная камера будет 13Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный процессор Snapdragon 636, тактовая частота которого до 1,8 ГГц. Графика здесь Adreno 509. Работать терминал будет под управлением Android 8.1. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.Основная камера – двойная – модули 16Мп и 5Мп.Емкость аккумулятора – 3600 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Bluetooth 5.0, модуле NFC, поддержке двух SIM-карт и пр.Анонс новинки намечен «на ближайшее время». Однако более точных данных пока нет.