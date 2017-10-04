Множество подробностей о смартфоне HTC U11 Life

4 октября 2017, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые подробности касательно смартфона HTC U11 Life, который пока что не был представлен официально.



Так, подтвердились слухи касательно того, что HTC U11 Life разрабатывается в рамках программы Android One совместно с Google. Аппарат точно получит поддержку USonic и Edge Sense.

В основе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 630 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2ТБ включительно. Емкость аккумулятора – 2600 мАч.В качестве программной платформы ожидается Android 8.0. Отдельно отмечена также защита корпуса по стандарту IP67.О том, как скоро стоит ждать анонс аппарата, на данный момент не уточняется.