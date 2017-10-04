4 октября 2017, 12:45

Множество подробностей о смартфоне HTC U11 Life

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые подробности касательно смартфона HTC U11 Life, который пока что не был представлен официально.

Так, подтвердились слухи касательно того, что HTC U11 Life разрабатывается в рамках программы Android One совместно с Google. Аппарат точно получит поддержку USonic и Edge Sense.

В основе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 630 + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2ТБ включительно. Емкость аккумулятора – 2600 мАч.

В качестве программной платформы ожидается Android 8.0. Отдельно отмечена также защита корпуса по стандарту IP67.

О том, как скоро стоит ждать анонс аппарата, на данный момент не уточняется.
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