Wildfire E – "всплыли" подробности о новом смартфоне HTC

15 июля 2019, 14:45

Сразу несколько авторитетных профильных СМИ поделились техническими подробностями касательно смартфона Wildfire E, который пока еще не был представлен официально.

Грядущая новинка получит 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+ и IPS-матрицей в основе.Основная камера окажется двойной – модули 13Мп и 2Мп. Фронтальная будет на 5Мп.В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный чип Spreadtrum SC9863, в "связке" с которым графика PowerVR IMG8322. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.В качестве программной платформы обещана Android 9.0 (Pie).Как скоро стоит ожидать анонс терминала, пока не уточняется. О цене информации также нет, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.