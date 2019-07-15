15 июля 2019, 14:45

Wildfire E – "всплыли" подробности о новом смартфоне HTC

Сразу несколько авторитетных профильных СМИ поделились техническими подробностями касательно смартфона Wildfire E, который пока еще не был представлен официально.

Грядущая новинка получит 5,45-дюймовый экран с разрешением HD+ и IPS-матрицей в основе.

Основная камера окажется двойной – модули 13Мп и 2Мп. Фронтальная будет на 5Мп.

В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный чип Spreadtrum SC9863, в "связке" с которым графика PowerVR IMG8322. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

В качестве программной платформы обещана Android 9.0 (Pie).

Как скоро стоит ожидать анонс терминала, пока не уточняется. О цене информации также нет, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.
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