Huawei Mate 20 и 20 Pro – названы европейские цены

12 октября 2018, 9:45

Авторитетный профильный ресурс Android.com.pl поделился новыми интересными подробностями касательно смартфонов Mate 20 и 20 Pro, которые пока еще не были представлены официально.

В рознице эти терминалы появятся по ориентировочной цене в $800 и $1149 соответственно.Официальный анонс новинок намечен на 16 октября. Место проведения мероприятия – столица Великобритании.Mate 20 и 20 Pro станут первыми смартфонами Huawei, которые получат Kirin 980.Mate 20 будет с 6,53-дюймовым TFT-дисплеем, разрешение которого 1080х224 точки. Pro-версия новинки получит 6,3-дюймовый AMOLED-экран.