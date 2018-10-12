Huawei Mate 20 и 20 Pro – названы европейские цены

Авторитетный профильный ресурс Android.com.pl поделился новыми интересными подробностями касательно смартфонов Mate 20 и 20 Pro, которые пока еще не были представлены официально.
В рознице эти терминалы появятся по ориентировочной цене в $800 и $1149 соответственно.
Официальный анонс новинок намечен на 16 октября. Место проведения мероприятия – столица Великобритании.
Mate 20 и 20 Pro станут первыми смартфонами Huawei, которые получат Kirin 980.
Mate 20 будет с 6,53-дюймовым TFT-дисплеем, разрешение которого 1080х224 точки. Pro-версия новинки получит 6,3-дюймовый AMOLED-экран.