Huawei Mate 20 Pro набрал 313 561 балл в AnTuTu

8 октября 2018, 12:45

В Weibo появились результаты тестирования смартфона Huawei Mate 20 Pro, который пока еще не был представлен официально.

Новинка должна стать первым смартфоном, в основе которого окажется 7-нм Kirin 980.В упомянутом тестере грядущая новинка значится под номером LYA-L29. У нее 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. В тестах терминал выдал 115296, 112516, 69456 и 16293 балла на тесты процессора, графики, UX и памяти соответственно. Общие результаты – 313 561 балл.На данный момент в когорте Android-смартфонов – это абсолютный рекорд.А вот в сегменте смартфонов вообще, шустрее Mate 20 Pro оказался iPhone Xs Max, у которого по итогам тестирования 372 106 баллов.Напомним, что смартфон Huawei Mate 20 Pro будет представлен 16 октября в Лондоне, о чем уже говорилось ранее представителями китайского производителя.