Huawei презентует смартфоны Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro

17 октября 2017, 10:15

В Мюнхене Huawei объявил о выпуске серии смартфонов Huawei Mate 10, которые положат начало разработке новых мобильных приложений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro и Porsche Design Huawei Mate 10 — это революционные продукты, оснащенные инновационными аппаратным обеспечением, процессором Kirin 970 и фирменной оболочкой EMUI 8.0. Смартфоны серии Huawei Mate 10 традиционно отличаются высоким качеством, емким аккумулятором, а также в них интегрирована новая технология Leica Dual Camera.



Kirin 970 — первый в мире процессор с искусственным интеллектом для смартфонов с нейроморфным модулем (Neural Network Processing Unit);

Корпус, выполненный из 3D-стекла с тончайшими рамками, большой дисплей Huawei FullView и технология HDR 10 для точной передачи ярких насыщенных оттенков;

фирменная технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge (сертифицированная TÜV) и аккумулятор 4000 мА*ч с интеллектуальной технологией управления расходом энергии;

новая двойная камера Leica с объективами SUMMILUX-H, с апертурой f/1,6 и функциями «умной» фотографии, включая технологию распознавания объектов и сцен в режиме реального времени и технологию размытия фона, работающие под управлением искусственного интеллекта;

полностью новая упрощенная фирменная оболочка EMUI 8.0 на базе Android 8.0.



Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro — первые устройства на основе новой платформы Kirin 970 с искусственным интеллектом, которая предоставляет улучшенный персонализированный опыт пользования с ускоренным временем отклика. Система Kirin 970 производится по 10-нанометровой технологии на мощностях TSMC, а ее конфигурация включает 8-ядерный процессор ARM Cortex CPU и 12-ядерный графический процессор GPU Mali G72 нового поколения. Еще одной отличительной особенностью является интегрированный нейроморфный процессор (Neural Processing Unit, NPU), разработанный специально для мобильных устройств. Kirin 970 также имеет двойной сопроцессор ISP.



Нейроморфный процессор NPU и инновационная архитектура HiAI обеспечивают на 25% большую производительность и на 50% большую энергоэффективность при выполнении всех задач, связанных с активацией искусственного интеллекта, по сравнению с четырьмя ядрами Cortex-A73.

Устройства серии Huawei Mate 10 — это еще и самые быстрые смартфоны с поддержкой высоких скоростей LTE-передачи данных. Смартфоны также поддерживают две SIM-карты в режиме 4G и двойное подключение VoLTE.



Смартфоны Huawei Mate обеспечивают новый уровень взаимодействия с пользователем, предоставляя и обрабатывая информацию в реальном времени. Это касается, в частности, распознавания объектов или сцен в реальном времени при фотосъемке и технологии автоперевода, которые работают благодаря искусственному интеллекту. Kirin 970 — это открытая мобильная компьютерная вычислительная платформа для третьих сторон-разработчиков для создания новых творческих приложений на базе ИИ.



Устройства имеют совершенно новый дисплей Huawei FullView. Huawei Mate 10 оснащен ошеломляющим 5,9-дюймовым 16:9 экраном с тончайшими рамками и технологией HDR 10 для передачи насыщенных цветов. 6-дюймовый Huawei Mate 10 Pro имеет 18:9 OLED-дисплей, HDR 10 для просмотра видео в динамическом режиме и высокое соотношение дисплея к корпусу.



Корпус устройства выполнен из 3D-стекла с симметрично изогнутыми краями для удобной фиксации в ладони. На заднюю часть смартфонов нанесена светоотражающая полоса, выделяющая фотомодуль из двух камер Leica.



Huawei Mate 10 Pro имеет стандарт защиты IP67.



Huawei продолжил сотрудничество с Leica для разработки новой двойной камеры для Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro. Смартфоны оснащены 12-мегапиксельным RGB-сенсором + 20-мегапиксельным монохромным датчиком, оптическим стабилизатором изображения (OIS), имеют двойные объективы с апертурой f/1,6, а также функцию размытия фона и цифровой зум, работающие под управлением искусственного интеллекта. Новые технологии распознавания предметов и сцен в режиме реального времени, которые также управляются искусственным интеллектом, автоматически выбирают нужные настройки камеры на основе анализа условий съемки. Усовершенствованный интеллектуальный цифровой зум с функцией распознавания движения, которая работает на базе технологии искусственного интеллекта, позволяет делать изображения более четкими и с высокой резкостью.



Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro оснащены 4000 мA*ч батареей с «умной» системой управления расходом заряда аккумулятора. Она анализирует поведение пользователя и интеллектуально распределяет ресурсы для более длительного использования заряда аккумулятора. Система также поддерживает низковольтную быструю зарядку 4,5В/ 5А, при которой устройство заряжается от 1 до 20% за 10 минут и от 1 до 58% за 30 минут2. Кроме того, Huawei SuperCharge — первая в мире технология быстрой зарядки, которая получила сертификат безопасности быстрой зарядки TÜV, гарантирующий безопасный полный цикл зарядки.



Huawei Mate 10 и Huawei Mate 10 Pro работают под управлением ОС Android 8.0 с новой фирменной оболочкой EMUI 8.0. Функции включают AI Engine для широкого использования возможностей Kirin 970; переводчик с ИИ для более быстрого и точного интерактивного перевода и комфортного общения; функцию простой проекции для подключения новой серии Huawei Mate к большому экрану; поддержку «десктопного» интерфейса.



Новые аксессуары

Huawei также выпустила три аксессуара для HUAWEI Mate 10: камеру EnVizion 360, повербанк SuperCharge и смарт-весы Smart Scale.

• Камера EnVizion 360 может снимать 5K фотографии и 360-градусные 2K видео с несколькими режимами просмотра, чтобы пользователи могли делиться ими на своих каналах в социальных сетях.

• Power Bank SuperCharge от Huawei поддерживает быстрый заряд при низком напряжении 4,5В / 5А.

• Смарт-весы Smart Scale могут контролировать и анализировать через мобильное приложение информацию о здоровье, например, процент жировых отложений и индекс массы тела.



Новый Huawei Mate 10 будет доступен с конца октября в более чем 15 странах мира, в том числе в Мексике, Испании и ОАЭ. Huawei Mate 10 Pro появится в продаже с середины ноября в более чем двух десятках стран, включая Францию, Германию, Италию, Японию, Польшу, Таиланд и Великобританию. Porsche Design Huawei Mate 10 также будет доступен с середины ноября.