Huawei готовится представить новый процессор с искусственным интеллектом

30 августа 2018, 21:35

В 2017 году на берлинской выставке электроники и бытовой техники IFA Huawei успешно презентовал фирменный чипсет Kirin 970 с нейроморфным модулем искусственного интеллекта.

Это стало революцией в отрасли, ведь раньше все процессы обработки интеллектуальных задач выполнялись в облаке. С выделенным нейроморфным процессором в устройстве для работы ИИ не нужно подключение к интернету. Наличие отдельного модуля и инновационная архитектура HiAI обеспечили на 20% большую производительность и на 50% большую энергоэффективность.



Huawei не останавливается на достигнутом и готовит новое решение в мобильной индустрии. Свою разработку компания представит 31 августа на авторитетной выставке электроники и бытовой техники IFA в Берлине.



Внедрение «умного» процессора Kirin 970 во флагманы серий Huawei Mate 10 и Huawei P20 позволило смартфонам запоминать и анализировать поведение пользователя и предоставлять улучшенный персонализированный опыт с ускоренным временем отклика.



Алгоритмы искусственного интеллекта можно максимально оценить при фотосъемке. Флагманские смартфоны линеек Huawei Mate и Huawei P способны распознавать сотни условий съемки в реальном времени, автоматически выбирать оптимальные настройки и помогать в создании правильной композиции снимка.



Летом 2018 года Huawei доказал, что искусственный интеллект — больше не прерогатива премиум-устройств, представив смартфон среднего ценового сегмента P Smart+. Специально для него инженеры компании создали чипсет Kirin 710, который значительно повысил производительность устройства по сравнению с его предшественником и обеспечил смартфон множеством интеллектуальных функций.



Впервые искусственный интеллект работает для фронтальной камеры, распознавая более 200 условий съемки в восьми категориях и применяя нужные настройки.



Huawei революционизировал и галерею изображений: искусственный интеллект без подключения к облаку сортирует снимки и автоматически присваивает им определенные категории и теги. Благодаря этой разработке пользователь может легко найти нужное ему изображение.



Искусственный интеллект Huawei P Smart+ также улучшает мобильную связь, убирая помехи во время разговора даже в ветреную погоду. Режим «В лифте» быстро восстанавливает сигнал 4G, а Huawei Geo 1.5 гарантирует улучшенный опыт при работе с приложениями, использующими GPS.



ИИ адаптирует использование энергии в зависимости от игры и обеспечивает более плавное переключение между 4G и Wi-Fi для наилучшего игрового процесса, а также гарантирует, что с течением времени производительность смартфона не ухудшится, ведь он анализирует поведение пользователя, автоматически отключает незадействованные процессы и самостоятельно регулярно удаляет из памяти временные файлы.



Компания продолжает разрабатывать передовые решения и уверена, что пользователи по достоинству оценят все преимущества искусственного интеллекта в новых устройствах Huawei.