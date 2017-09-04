Huawei анонсировала чип Kirin 970

4 сентября 2017, 9:15

На европейской выставке электроники и бытовой техники IFA 2017 компания Huawei представила фирменный процессор Kirin 970.

Таким образом, объединив огромный потенциал облачных технологий с оперативностью реагирования интеллектуального чипсета, Huawei показала, насколько изменится способ взаимодействия пользователя с мобильными устройствами.



Технологии облачного ИИ разрабатываются и широко применяются уже несколько лет, но некоторые функции взаимодействия с пользователем все еще нуждаются в улучшении (время отклика, стабильность работы, конфиденциальность). Облачный ИИ и искусственный интеллект самого устройства могут удачно дополнять друг друга. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями распознавания команд, что позволяет точно их воспринимать и быстро выполнять. Датчики в реальном времени генерируют большое количество данных, учитывая конкретные сценарии использования и персонализированную информацию. Благодаря процессорам с инновационными технологиями обработки данных гаджеты станут лучше понимать потребности пользователей, предоставляя действительно персонализированные и легкодоступные сервисы.



Новый флагманский чипсет Kirin 970 — это первая мобильная платформа с искусственным интеллектом, отличительной особенностью которой является нейроморфный процессор (NPU). Система на чипе Kirin 970 построена по 10 нм техпроцессу, в нем содержится 5,5 млн транзисторов всего на 1 см². Платформа оснащена 8-ядерным процессором (CPU) и 12-ядерным графическим процессором (GPU) следующего поколения. По сравнению с четырехъядерным процессором Cortex-A73 новая гетерогенная вычислительная архитектура Kirin 970 обеспечивает до 25 раз лучшую производительность, при этом его эффективность увеличилась в 50 раз. Проще говоря, чипсет Kirin 970 может выполнять одни и те же вычислительные задачи быстрее, затрачивая меньше энергии. По результатам теста на распознавание изображений Kirin 970 обработал 2 000 картинок в минуту, превзойдя показатели рыночных аналогов.

Новые разработки в области ИИ требуют совместных усилий десятков миллионов разработчиков, а также отзывов об использовании сотен миллионов пользователей. Huawei позиционирует Kirin 970 как открытую платформу для мобильного искусственного интеллекта. Производитель открывает чипсет для разработчиков и партнеров, которые могут найти новые решения для применения возможностей устройства.