Panasonic представила на IFA 2017 концепцию нового образа жизни на базе IoT

Корпорация Panasonic представит концептуальные продукты и решения на IFA 2017, крупнейшей европейской выставке потребительской электроники и бытовой техники.
Посетители стенда Panasonic в павильоне 5.2 а/б смогут увидеть новейшие технологии и продукты компании, объединенные концепцией «Улучшая жизнь, улучшаем мир». Они станут воплощением инновационного образа жизни, где «умные» технологии объединяют аудиовизуальное оборудование, бытовую технику и товары для красоты и здоровья.
Прямые трансляции с пресс-конференции, онлайн-экскурсии по стенду, интервью с экспертами по продуктам будут доступны на сайте http://www.panasonic.com/ifa.
Официальный пресс-кит Panasonic можно будет скачать по ссылке: www.panasonic.eu/IFApress2017, начиная с 15:45 (по центральному европейскому времени) 30 августа.
Корпорация Panasonic уже нескольких лет разрабатывает всевозможные «умные» решения для потребителей - от «умной» бытовой техники и устройств для хранения энергии в домах до компонентов «умного» транспорта и создания городов будущего.
В специальном разделе Smart Life стенда Panasonic на IFA 2017 будут представлены продукты и концептуальные решения на базе технологии Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI) и робототехники. К каждому из них будут предложены сценарии использования в реальной жизни. Так, например, гости стенда смогут увидеть несколько «умных» кухонных устройств, которые помогут своим хозяевам овладеть искусством кулинарии под виртуальным руководством знаменитых шеф-поваров. Очаровательный робот-компаньон сможет привить маленьким детям тягу к знаниями и облегчить обучение. В импровизированной гостиной Panasonic представит самодвижущийся холодильник с голосовым управлением, а в хозяйственной зоне - устройство, которое умеет самостоятельно анализировать состав материала в соответствии с базой данных производителей одежды, степень его загрязнения, а также стирать, сушить и аккуратно складывать вещи.
В зоне Smart Energy будет продемонстрировано решение, позволяющее повысить энергоэффективность частных домов и снизить коммунальные расходы. Генерацию электричества обеспечат солнечные панели, хранение – бытовые аккумуляторы, оптимизацию потребления – тепловые насосы Aquaria и теплосистемы на топливных ячейках.
А в зоне Smart Mobility будут представлены роскошный внедорожник Tesla X и «умный» электроскутер Gogoro (оба - на литиевых аккумуляторах Panasonic). Последний, кстати, уже сегодня можно взять в аренду в Берлине в рамках шерингового проекта Coup. Здесь же посетители смогут увидеть технологию уличного освещения, которое может использоваться для зарядки электрических транспортных средств и другие решения для «умных» городов.
В рамках IFA 2017 состоится один из крупнейших анонсов Technics – мировая премьера нового продукта класса референсного класса, позволяющего переосмыслить классику и обеспечивающего уникальное качество звучания. Также будут представлены компактная акустическая система Technics OTTAVA SC-C70, премиальные наушники с модным ретро-дизайном, поддерживающие технологии Bluetooth и hands-free, и другие продукты для меломанов.
В разделе ТВ будет демонстрироваться самый большой на сегодняшний день OLED-телевизор Panasonic - потрясающий 77-дюймовый EZ1000. Расширенная линейка OLED-телевизоров 4K Pro HDR, в разработке которой участвовали профессиональные колористы Голливуда, будет представлена двумя сериями с диагональю экрана от 55 до 77 дюймов и высочайшим качеством 4K HDR изображения. Здесь можно будет увидеть и комплексное решение Panasonic для самостоятельного создания развлекательного UHD контента.
В зоне Digital Imaging будет традиционно организована галерея лучших работ, снятых с помощью новейших камер Lumix, а также сами системные фотокамеры, объективы и сменные аксессуары к ним.
Импровизированная кухня Panasonic станет идеальным местом для всех, кто любит готовить. В период выставки здесь будут работать два профессиональных фуд-блоггера, которые поделятся секретами создания полезных и оригинальных снеков. А профессиональный диетолог расскажет о принципах правильного питания и приготовления насыщенных витаминами блюд, которые помогут сохранить здоровье тела, ума и отличное настроение.
В кухонной зоне будут представлены новая инверторная микроволновая печь с грилем и паром, мощный блендер, кухонный комбайн Panasonic MK-F800, хлебопечи с возможностью выпечки безглютенового хлеба и другие новинки. Утолить жажду посетители смогут свежевыжатыми соками, самостоятельно приготовленными во фреш-баре с помощью новейших шнековых соковыжималок Panasonic MJ-L500 и MJ-L600.
В разделе красоты и здоровья профессиональные стилисты и визажисты расскажут о новых продуктах, разработчики которых вдохновились традициями и принципами ухода за кожей, которые уже много лет дарят сияющую красоту японским женщинам. В их числе: специальная очищающая щеточка для лица и инновационный продукт, который помогает бороться со старением за счет стимуляции выработки коллагена.
В зоне мужского ухода Panasonic представит новые мощные высокоскоростные машинки для стрижки волос ER-SC60 и триммеры для бороды и усов ER-SB60. Там же мужчины смогут протестировать новую мощную компактную бритву с высокоскоростным двигателем и пятью лезвиями для сухого и влажного бритья и получить советы профессиональных барберов.
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