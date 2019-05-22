Panasonic и Toyota организуют предприятие для создания "умных" городов

22 мая 2019, 11:15

Японские корпорации Panasonic Corporation и Toyota Motor Corporation подписали договоры об организации совместного предприятия, которое сосредоточится на создании "городов будущего".

Новая компания объединит опыт и технологии Panasonic в области бытовой техники и электроники, энергетики и IoT со знаниями и передовыми разработками Toyota в сфере мобильности.



Panasonic и Toyota получат равное долевое участие в СП. Они также заключили меморандум о взаимопонимании с компанией Mitsui & Co и продолжают обсуждение возможностей ее интеграции в проект.



Panasonic и Toyota планируют построить около 17 000 индивидуальных жилых домов. Стороны приложат все усилия к укреплению управленческой структуры и дальнейшему расширению и повышению прибыльности бизнеса.



Предпосылкой к созданию совместного предприятия стали серьезные изменения, которые охватят сферу жилищного строительства уже в ближайшие годы. Связаны они, в первую очередь, с активным распространением Интернета вещей (IoT) и общим развитием технологий. Изменяются сами понятия "дом" и "город". Если раньше ключевой характеристикой местожительства было именно "место" или расположение, то сейчас фокус все больше смещается к инфраструктуре и тому, насколько она удовлетворяет повседневные потребности горожан. Другой важный фактор – эволюция понятия "мобильности" в рамках концепций CASE (подключенный, автономный, совместно используемый электрический транспорт) и MaaS ("Мобильность как услуга"). Последняя подразумевает предоставление различных услуг путем со-подключения автомобилей, общественного транспорта и других транспортных средств с помощью IT.



Корпорация Panasonic совместно со своими партнерами уже несколько лет занимается созданием городов устойчивого развития – Фуджисава, Цунасима, "умные кварталы" Денвера, Берлина и другие успешные примеры "городов будущего" привлекают большое внимание как в Японии, так и во всем мире. В то же время Toyota приступила к созданию платформы MSPF (информационная инфраструктура для подключенного транспорта), одновременно совершенствуя разработку подключенных автомобилей, чтобы создать безбарьерное, безопасное и комфортное пространство для всех и продвигать различные инициативы в области больших данных на благо людей и общества в целом. Кроме того, Toyota сотрудничает с различными отечественными и зарубежными компаниями для разработки новых мобильных услуг.