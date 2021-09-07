Toyota вложит в разработку и производство автомобильных батарей $13,5 млрд

7 сентября 2021, 12:45

Японская корпорация Toyota Motor выпускает гибрид Prius с 1997 года, к февралю текущего года ей удалось реализовать более 17 млн машин с тяговыми электродвигателями, хотя первый массовый аккумуляторный электромобиль марки поступит в продажу лишь в середине 2022 года. До конца десятилетия японский гигант вложит в разработку и производство батарей $13,5 млрд.

Активное сотрудничество с Panasonic в этой сфере не мешает Toyota заниматься собственными разработками. Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей корпорации, Toyota не теряет надежды к середине десятилетия наладить массовый выпуск аккумуляторов с твердотельным электролитом. Ожидается, что они позволят быстрее восполнять заряд и увеличат запас хода электромобилей, а также будут более устойчивы к отрицательным температурам, но на стадии подготовки к массовому производству инженеры сталкиваются с неприятными последствиями температурного расширения в виде трещин на корпусе батарей. Кроме того, такие аккумуляторы пока достаточно дороги для массового производства.



Решить последнюю проблему Toyota Motor попытается активными изысканиями в сфере материаловедения. По данным первоисточника, на нужды совершенствования конструкции аккумуляторов и методов их производства до 2030 года Toyota готова потратить $13,5 млрд. В идеале, себестоимость аккумуляторов японская компания хотела бы снизить на 30 %. Гибриды Toyota тоже со временем перейдут на использование аккумуляторов с твердотельным электролитом.



В аналогичной пропорции должна быть повышена и энергетическая эффективность тяговых батарей. Другими словами, условный электромобиль сможет проезжать на одном заряде на 30 % больше, чем ранее. Первый массовый электромобиль марки, Toyota bZ4X, который будет запущен в серию к середине следующего года, уже должен продемонстрировать прогресс на этом направлении.



К 2025 году компания намеревается представить 15 «чистокровных» электромобилей, а общее количество оснащённых тяговыми электродвигателями моделей достигнет 70 штук. Toyota будет сотрудничать в сфере выпуска электромобилей с Subaru, Daihatsu, Suzuki и китайской компанией BYD. По факту, полностью электрический первенец марки, кроссовер bZ4X, был разработан в сотрудничестве с Subaru. Электромобиль будет выпускаться на предприятиях в Японии и Китае с середины следующего года.

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