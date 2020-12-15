Subaru обещает представить свой первый электромобиль до конца пятилетки

15 декабря 2020, 11:45

Инертность Toyota Motor в расширении модельного ряда батарейных электромобилей объясняется серьёзными ставками, сделанными на гибридные технологии и водородные топливные элементы, но тяговые аккумуляторы японский автогигант тоже пытается усовершенствовать. Подконтрольная Toyota компания Subaru в вопросе подготовки электромобилей демонстрирует ещё большую медлительность.

Напомним, что в январе текущего года Subaru пообещала полностью перейти на выпуск электромобилей только к 2035 году, а по состоянию на конец 2030 года модели с тем или иным видом электрификации будут формировать не более 40 % ассортимента продукции марки. Для небольшого японского автопроизводителя традиции моторостроения и привязанность к определённому типу трансмиссии давно стали основой имиджа, поэтому перестраиваться под новые реалии Subaru не спешит.

Как отметил Electrek, европейское представительство Subaru на этой неделе сообщило о своих намерениях в первой половине 2020-х годов вывести на рынок среднеразмерный электрический кроссовер, по своим габаритам сопоставимый с Subaru Forester. Он будет построен на общей с Toyota платформе. Если учесть, что владеющий 8,9 % акций Subaru японский автоконцерн затягивает с выводом на рынок «чистокровных» электромобилей, то неопределённость графика появления родственных моделей Subaru объяснить просто. Более подробно о своих планах в этой сфере Subaru расскажет в следующем году. Учитывая, что объявление было сделано европейским офисом марки, можно предположить об ориентации первого электромобиля Subaru преимущественно на местный рынок.



(С) 3dnews