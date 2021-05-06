Toyota не исключает, что электрический Land Cruiser может стать серийным

6 мая 2021, 11:15

Общая инженерная консервативность автоконцерна Toyota Motor привела к тому, что в ассортименте её продукции сохраняются рамные внедорожники с восьмицилиндровыми моторами.

Выпускать батарейные электромобили японский гигант пока тоже не особо торопится, но существующий в единственном варианте электрический вариант Land Cruiser может сделать серийным.



Экспериментальный электромобиль на шасси Land Cruiser 70 в грузовом исполнении был изготовлен специалистами австралийского подразделения Toyota для добывающей компании BHP, которая сейчас эксплуатирует его на одном из своих месторождений никеля на юге страны. К 2030 году австралийская компания намеревается снизить выбросы парниковых газов на 30 %, и перевод лёгкой коммерческой автотехники на электротягу является одним из пунктов программы экологического развития.



По словам представителей Toyota, электрический вариант пикапа Land Cruiser 70 позволил не только снизить выбросы газов, но и уровень вибрации, поскольку исходный вариант транспортного средства оснащается дизельным двигателем. Автопроизводитель намерен накапливать отзывы эксплуатирующей прототип компании, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт при создании серийной электрической версии Land Cruiser. Когда такая машина может появиться, в Toyota не уточняют.



Сейчас компания готовит к выходу на рынок новое поколение Land Cruiser, которое должно отказаться от восьмицилиндровых двигателей, и в одной из модификаций даже получит гибридную силовую установку, если верить слухам. Жизненный цикл модели в этом классе измеряется годами, если не десятилетиями, поэтому рассчитывать на появление серийной электрической версии Land Cruiser в ближайшие годы бессмысленно.

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