Компания Jaguar Land Rover представила свой первый защищенный смартфон

23 февраля 2018, 9:45

Автоконцерн Jaguar Land Rover объявил об анонсе своего первого смартфона в защищенном корпусе - Land Rover Explore.



Новинка ориентирована на пользователей, ведущих активный образ жизни.

Согласно официальным данным, этот терминал производителя способен выдержать падение с высоты до 1,8 метров. Также предусмотрена защита от проникновения внутрь пыли и воды, в том числе морской. Не страшны терминалу также перепады температур.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 10-ядерный чип MediaTek Helio X27. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 1080х1920 точек. Поверх экрана предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass 5.Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 5Мп.Работает новинка под управлением Android 7.0.Дебют Land Rover Explore намечен на MWC 2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.Стоимость смартфона – 649 евро. Точная дата начала продаж пока не известна.