NVIDIA объявляет о партнерстве с Jaguar Land Rover

17 февраля 2022, 10:45

Начиная с 2025 года, программно определяемая платформа NVIDIA DRIVE будет использоваться во всех автомобилях Jaguar и Land Rover.Jaguar Land Rover и NVIDIA меняют представление о роскоши, добавляя интеллектуальные возможности в клиентский функционал автомобилей производителя.В рамках стратегии Reimagine компания Jaguar Land Rover будет разрабатывать будущие автомобили на полнофункциональной платформе NVIDIA DRIVE Hyperion 8. DRIVE Orin в сердце платформы обеспечит работу широкого спектра систем безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а также систем помощи водителю на базе программного обеспечения DRIVE AV. Система также будет включать функции искусственного интеллекта внутри автомобиля, в том числе мониторинг состояния водителя и пассажиров и расширенную визуализацию, реализуемые через программный стек DRIVE IX.Культовый производитель современных luxury автомобилей и лидер в области вычислений с помощью искусственного интеллекта совместно разработают программно определяемые функции для будущих автомобилей Jaguar и Land Rover и будут непрерывно улучшать алгоритмы автоматизированного вождения и интеллектуальных функций, начиная с 2025 года.Результатом сотрудничества станут одни из самых престижных автомобилей в мире, которые сохранят чистоту дизайна и отличительные черты Jaguar и Land Rover, но при этом кардинально изменят возможности пользователей в дороге.Автомобили будут построены на унифицированной компьютерной архитектуре, которая предоставляет программно определяемые сервисы для клиентов и новых бизнес-моделей. Сочетание централизованных вычислений и интеллектуальных функций, обновляемых по воздуху, также улучшает управление цепочками поставок.Следующим шагом в создании ответственной современной роскоши является внедрение безопасных и удобных функций на базе искусственного интеллекта.«Вместе с глобальной цифровизацией нашего бизнеса долгосрочное стратегическое партнерство с NVIDIA откроет новый мир возможностей для наших будущих автомобилей», — говорит Тьерри Боллоре (Thierry Bolloré), генеральный директор Jaguar Land Rover.Будущие автомобили Jaguar и Land Rover будут полностью разрабатываться с использованием искусственного интеллекта NVIDIA.Разработка начнется в центре обработки данных. Инженеры обеих компаний будут вместе обучать, тестировать и проверять новые функции автоматизированного вождения с помощью решений NVIDIA для центров обработки данных.Они включают в себя аппаратное и программное обеспечение центра обработки данных и рабочие процессы, необходимые для разработки и проверки технологии автономного вождения, от сбора сырах данных до валидации. Суперкомпьютеры NVIDIA DGX станут строительными блоками, необходимыми для разработки и обучения DNN, а DRIVE Sim обеспечит необходимую проверку, воспроизведение и тестирование в симуляции, чтобы обеспечить безопасное автономное вождение.С помощью NVIDIA Omniverse инженеры могут сотрудничать виртуально, а также тщательно тестировать и проверять DNN с помощью высокоточной генерации синтетических данных.Jaguar Land Rover развернет это комплексное решение на базе NVIDIA DRIVE Hyperion — центральной нервной системы автомобиля, в которой роль мозга играет централизованная вычислительная платформа искусственного интеллекта DRIVE Orin. DRIVE Hyperion включает в себя системы безопасности, сети и датчики, используемые для автономного вождения, парковки и интеллектуальных приложений кабины.Будущие автомобили будут постоянно улучшаться на протяжении всего срока службы ведущими мировыми специалистами по программному обеспечению и искусственному интеллекту в NVIDIA и Jaguar Land Rover.«Автомобили следующего поколения сделают автомобилестроение одной из самых крупных и передовых технологических отраслей, — сказал основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. – Функции и сервисы программно определяемых, программируемых автомобилей будут совершенствоваться на протяжении всего срока службы транспортных средств».