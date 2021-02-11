Motorola готовит защищённые смартфоны, производить которые будет не Lenovo

11 февраля 2021, 12:15

Не секрет, что все смартфоны, выпускаемые под брендом Motorola, производятся компанией Lenovo. Однако в скором времени это изменится.

Сообщается, что в ближайшем будущем на рынке появятся защищённые смартфоны Motorola, которые будут изготавливаться Bullitt Group.

Компания Bullit Group зарегистрирована в Великобритании. Она занимается производством бытовой электроники, однако больше всего известна, как производитель защищённых смартфонов под брендом CAT, которые изготавливаются по лицензии американского бренда Caterpillar. Кроме того, британская компания также выпускает защищённые смартфоны под брендом Land Rover. Теперь к портфолио Bullit Group добавятся устройства под маркой Motorola.