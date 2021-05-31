Motorola выпустит "внедорожный" смартфон с платформой Snapdragon 662

31 мая 2021, 15:15

Сетевые источники раскрыли некоторые технические подробности о смартфоне повышенной прочности Motorola, официальная презентация которого состоится в текущем году.

Подтверждаются сведения о том, что изготовлением аппарата займётся европейская компания Bullitt Group. Эта фирма, зарегистрированная в Великобритании, известна как производитель защищённых смартфонов под брендом CAT, которые выпускаются по лицензии американской Caterpillar.



Сообщается, что основой смартфона послужит платформа Snapdragon 662 разработки Qualcomm. Этот процессор содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.



Питание обеспечит довольно мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч. Упомянута поддержка 20-ваттной подзарядки.



Очевидно, новинка будет выполнена в корпусе с защитой от ударов, падений, влаги и пыли. Сведений о дисплее, системе камер и объёме памяти на данный момент нет.



Отмечается, что официальная презентация смартфона уже не за горами. Вероятнее всего, устройство дебютирует предстоящим летом.

(С) 3dnews.