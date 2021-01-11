Смартфон Vivo Y51a (2021) получит процессор Snapdragon 662

11 января 2021, 13:15

Китайская компания Vivo активно расширяет серию смартфонов Y.

Как сообщают сетевые источники, в скором времени данное семейство пополнит модель среднего уровня с обозначением Y51a (2021).

Кремниевым «сердцем» аппарата, как утверждается, послужит процессор Qualcomm Snapdragon 662. В его состав входят восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Кроме того, присутствует сотовый модем Snapdragon X11 LTE.



Нужно отметить, что в ассортименте Vivo есть модель Y51 (на иллюстрациях) на процессоре Snapdragon 665. Иными словами, готовящееся устройство станет ближайшим родственником уже доступного аппарата, у которого, скорее всего, унаследует ключевые технические характеристики.



Таким образом, можно ожидать, что Vivo Y51a (2021) получит 6,58-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2408 × 1080 точек, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную тыльную камеру с сенсорами на 48, 8 и 2 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой.

Дата анонса аппарата не уточняется, зато известно, что уже 11 января Vivo представит флагманский смартфон IQOO 7, построенный на процессоре Snapdragon 888.

(С) 3dnews