В период "Back to school" vivo объявляет о промо цене на модель Y31

21 августа 2021, 0:16

C 20 по 29 августа vivo объявляет о промо цене на одну из самых популярных моделей Y31.



Молодежный смартфон vivo Y31 с объемом оперативной памяти 128 ГБ, оборудованный тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА•ч аккумулятором доступен по цене 6 499 грн (вместо 6 999 грн) в магазинах официальных партнеров vivo.

Версия смартфона vivo Y31 с 64 ГБ ROM доступна в магазинах сети электроники и бытовой техники Фокстрот за 5 999 грн (цена до скидки 6 499 грн).Cмартфон vivo Y31 работает на базе операционной системы Android 11, имеет тройную AI-камеру, 18 Вт быструю зарядку FlashCharge и аккумулятор на 5000 мА•ч. С батареей повышенной ёмкости на 5000 мА•ч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за час. Смартфон Y31 оснащён 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В сочетании с процессором Qualcomm Snapdragon 662 это даёт возможность устанавливать больше приложений и использовать их с лёгкостью, без каких-либо задержек.vivo Y31 идеально подойдет в качестве первого смартфона для школьника за счет большой диагонали экрана, мощной батареи и быстрой зарядки, чтоб ребенку было комфортно воспринимать информацию с экрана, а также быть всегда на связи, не переживая, что телефон «сядет» в неподходящий момент.Расцветка смартфона «Голубой океан» навеяна красками тропического океана и дарит ощущение жизнерадостности, а переливы синего и зелёного вызывают воспоминания о беззаботном отдыхе на пляже.Цвет «Чёрный асфальт» заряжает энергией эффектного чёрного цвета, изысканность и глубина которого подчеркиваются глянцевой поверхностью с 3D-контурами.