vivo - 2 года на рынке Украины

7 августа 2021, 16:00

Ко Дню рожденья компании в Украине, vivo объявляет о специальном промо на популярные продукты.



Молодежный смартфон vivo Y31 с объемом оперативной памяти 128 ГБ, оборудованный тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА•ч аккумулятором доступен по цене 6 499 грн (вместо 6 999 грн) в магазинах официальных партнеров vivo.

Версия смартфона vivo Y31 с 64 ГБ ROM доступна в магазинах сети электроники и бытовой техники Фокстрот за 5 999 грн (цена до скидки 6 499 грн).Яркая модель vivo Y20 с тройной AI-макрокамерой и батареей 5000 мА•ч по специальной цене - 4 799 грн (вместо 5 399 грн).Смартфон vivo X50 Pro с тонким дисплеем и загнутыми краями, профессиональной стабилизацией Gimbal, 60x гиперзумом и специальными ночными режимами можно приобрести за 18 999 грн (вместо 24 999 грн).Стильная модель vivo Y53s с 64 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт доступна за 7 999 грн, вместо 8 999 грн. Модель доступна в магазинах сети электроники Алло.Самые новые стильные модели vivo V21 и V21e с 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией и 64 Мп ночной камерой для качественной фото и видеосъемки можно приобрести по сниженной цене 12 999 грн (вместо 13 999 грн) и 8 999 грн (вместо и 9 999 грн).