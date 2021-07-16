vivo предлагает существенные скидки на смартфоны Y31, Y20, X50 Pro, V21 и V21e

16 июля 2021, 9:15

Молодежный смартфон vivo Y31 с объемом оперативной памяти 128 ГБ, оборудованный тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА•ч аккумулятором доступен по цене 5 999 грн (вместо 6 999 грн) в магазинах официальных партнеров vivo.



Облегченная версия смартфона vivo Y31 с 64 ГБ ROM доступна в магазинах сети электроники и бытовой техники Фокстрот за 5 499 грн (цена до скидки 6 499 грн).

Яркая модель vivo Y20 с тройной AI-макрокамерой и батареей 5000 мА•ч по специальной цене 4 799 грн (вместо 5 399 грн).



Смартфон vivo X50 Pro с тонким дисплеем и загнутыми краями, профессиональной стабилизацией Gimbal, 60x гиперзумом и специальными ночными режимами, в которых можно сделать фото даже звезд, можно приобрести за 18 999 грн (вместо 24 999 грн).

Стильная модель с 48 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт – vivo V20SE за 7 999 грн, вместо 8 999 грн.Самые новые стильные модели vivo V21 и V21e с 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией и 64 Мп ночной камерой для качественной фото и видеосъемки до 18 июля можно приобрести по сниженной цене 12 999 грн и 8 999 грн соответственно. С 18.07 цена составит 13 999 грн и 9 999 грн.