Cкидки к 8 марта покупателям смартфонов vivo

5 марта 2021, 8:45

vivo объявляет о старте акций к Международному женскому дню. C 5 по 8 марта цена на vivo X50 13 999 грн, вместо 15 999 грн, цена на vivo X50 Pro 21 999 грн вместо 24 999 грн.

Также в период с 5 по 14 марта 2021 года стоимость смартфона vivo Y20 4499 грн вместо 4999 грн, а в период с 5 по 28 марта стоимость vivo Y1s 2999 грн вместо 3199грн.

vivo X50 cерия

флагманская серия была представлена в середине лета и сразу завоевала популярность среди пользователей. Смартфон X50 Pro с тонким изгибающимся дисплеем оснащён камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией. 60x гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением. Можно также использовать режим «Ночной портрет», подчеркнув свою красоту в ночное время, или Astro Mode для того, чтобы запечатлеть мерцающие звёзды.

Флагманская модель X50 получила камеру с двумя линзами, которая обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение благодаря передовому алгоритму масштабирования. В полной темноте автоматически включается ультимативный ночной режим, который функционирует при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.



vivo Y20

Модель смартфона Y20 с 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView, тройной AI-макрокамерой, сканером отпечатков на боковой грани и батареей 5000 мА•ч обладает специальным режимом защиты зрения, который позволяет отфильтровывать вредный синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза во время использования.

vivo Y1S

Смартфон Y1s оснащён дисплеем Halo FullView с диагональю 6,22 дюйма. Благодаря высокому соотношению площади экрана к фронтальной поверхности, равному 88,6%, играть, смотреть видео и выполнять другие задачи — одно удовольствие.

Аккумулятор ёмкостью 4030 мА•ч с эксклюзивной системой энергопотребления помогает смартфону Y1s работать дольше, а благодаря 32 ГБ встроенной памяти можно хранить еще больше фотографий, файлов и приложений. А если использовать SD-карту, объём памяти смартфона Y1s составит целых 256 ГБ.