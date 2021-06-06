Смартфон vivo X50Pro подешевел на 6000 гривен

6 июня 2021, 10:30

С 5 июня цена на vivo X50Pro 18 999 грн, вместо 24 999 грн во всех магазинах партнеров.

Серия Х50 – это олицетворение стремления vivo к дизайну и инновациям, ориентированных на пользователей. Благодаря передовой стабилизации, ночному режиму, зуму и портретным технологиям, смартфоны серии Х50 позволяют пользователям снимать четкие, качественные фотографии и видео в любых условиях, и делают каждый снимок настоящим шедевром. Дизайн серии vivo X50 черпает вдохновение из природных элементов и футуристической эстетики. Благодаря профессиональным возможностям фотографии, потрясающему дизайну и бесперебойной работе, серия Х50 расширяет пределы флагманских смартфонов высокого качества.

Смартфон vivo X50 Pro с тонким дисплеем и загнутыми краями оснащен камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией Gimbal. 60x гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением.

В полной темноте автоматически включается ночной режим, функционирующий при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта. Дополнительные возможности ночных фото - режим «Ночной портрет» подчеркнет вашу красоту в ночное время, а режим «Astro» поможет отразить мерцающие звезды.



Серия Х50 объединяет технологии профессиональной фотографии. Чтобы уменьшить дрожь, основная камера Х50 Pro оснащена лидирующей в области системой профессиональной гиперстабилизации Gimbal, что позволяет пользователям делать четкие фото и видео во время движения, даже ночью.

Встроенный в модель Х50 Pro стабилизатор движется в противоположном от колебания направлении, обеспечивая повышенную стабилизацию основной камеры. Эта система также расширяет угол поворота камеры на ± 3°, что есть инновацией в мобильной индустрии, в результате чего выходят суперчеткие изображения. Радар системы стабилизации и анимированное изображение на дисплее, которое отображает движение стабилизатора, позволяет пользователям узнать в реальном времени, где находится линза и матрица для того, чтобы четко сделать фото и видео. Алгоритм vivo motion-deblur, настройка датчиков и беспрерывное отслеживание фокусирования еще больше повышают четкость изображения и видео.



Серия Х50 – это настоящие фотофлагманы. Х50 Pro имеет необходимый набор камер, чтобы создавать крутые фото каждый день. Серия Х50 имеет режим Super Night і Astro, которые позволяют пользователям делать потрясающие фотографии различных пейзажей в ночное время, а функции Super Wide-Angle і Super Macro помогают создавать фотографии профессионального качества в любых условиях. Режим портрета vivo, благодаря алгоритму четырехшаговой маскировки, позволяет отделять объект от фона и применять отдельные эффекты для более совершенного результата.



Кроме своих профессиональных возможностей фотосъемки, серия Х50 наделена флагманскими характеристиками. Смартфон X50Pro получил поддержку 5G-соединения, а также профессиональный экран с частотой обновления 90 Гц, что дает возможность почувствовать плавность просмотра веб-страниц и соцсетей.



Отображая инновационные разработки дизайна vivo, смартфоны серии Х50 оборудованы лучшими дисплеями в индустрии, которые тоньше, легче и более долговечные, нежели традиционные экраны. Технология HDR 10+ в серии Х50 помогает увидеть контент по-новому, а AG Frosting (новая технология изготовления стекла) обеспечивает чувство премиальности и отсутствие отпечатков пальцев. Блок камер, включая модуль с камерой Big Eye, является уникальным элементом дизайна на задней панели X50 Pro.