Наушники vivo TWS Neo в подарок при покупке vivo X50 Pro

28 апреля 2021, 15:06

C 28 апреля по 9 мая все покупатели флагманского смартфона vivo X50 Pro получат беспроводные наушники vivo TWS Neo в подарок. Акция действует во всех магазинах партнеров.



Флагманская серия сразу завоевала популярность среди пользователей. Смартфон vivo X50 Pro с тонким дисплеем и загнутыми краями оснащен камерой с первой в мире профессиональной стабилизацией Gimbal. 60x гиперзум стал возможен благодаря сочетанию уникального алгоритма масштабирования от vivo и телеобъектива с пятикратным увеличением.

В полной темноте автоматически включается ночной режим, функционирующий при поддержке нового инновационного алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта. Дополнительные возможности ночных фото - режим «Ночной портрет» подчеркнет вашу красоту в ночное время, а режим «Astro» поможет отразить мерцающие звезды.TWS Neo обеспечивают высококачественное звучание, которое отвечает потребностям любителей музыки. Беспроводные наушники TWS Neo оснащены самыми большими драйверами в этом сегменте 14,2 мм, что обеспечивает более мощный и насыщенный звук, а также композитной диафрагмой из био-волокна для повышения детализации звука.

Созданные с учетом потребностей потребителей, наушники TWS Neo также имеют AI функцию шумоподавления для четких телефонных звонков и других функций голосового управления в режиме смарт-контроля. Наушники работают на платформе Qualcomm TWS 4-го поколения, QCC3046, которая дает наименьшую задержку 88 мс, высокую точность и бесперебойный опыт прослушивания. Соединение со смартфоном происходит благодаря технологии Bluetooth 5.2 с максимальным диапазоном действия до 10 м. Дополнительные функции TWS Neo, их классический дизайн и компактный размер демонстрируют тот уровень внимания, который vivo уделяет всем устройствам. Как и серия X50, наушники TWS Neo является результатом стремления vivo к созданию дизайнерских устройств, которые улучшают жизнь потребителей.