Vivo X50 Pro+ попал в тройку лидеров рейтинга камерафонов DxOMark

2 октября 2020, 13:15

Возможности камеры смартфона Vivo X50 Pro+ были протестированы профессионалами из DxOMark.

В итоге, устройство заняло третью строчку рейтинга с общим баллом 127, лишь немного отставая от Huawei P40 Pro, который сейчас удерживает вторую позицию со 128 баллами. Лидером в данный момент является Xiaomi Mi 10 Ultra, которому присвоили 130 очков.

Фотокамера получила оценку в 139 баллов, что лишь на единицу меньше, чем у Huawei P40 Pro. Модуль основной камеры Vivo X50 Pro+ весьма универсален и сочетает в себе основной 50-Мп сенсор, 13-Мп телефотокамеру с объективом-перископом, 32-Мп датчик с обычной телефото оптикой и 13-Мп сверхширокоугольный модуль. Камера смартфона выделяется широким динамическим диапазоном и отличной цветопередачей. Качество съёмки при слабом освещении оказалось впечатляющим, а работа автофокуса практически идеальной. В чём смартфон отстаёт от лидеров, так это в работе сверхширокоугольной камеры, хотя на неё жаловаться тоже не приходится.

Vivo X50 Pro+ набрал 104 балла в видео-тесте, снова заняв третье место. Эксперты DxOMark утверждают, что смартфон отлично проявил себя при съёмке 4К-видео при 30 кадрах в секунду (хотя присутствует и возможность записи 8К-роликов). Тем не менее, по их словам, цветопередача не так хороша, как хотелось бы.

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