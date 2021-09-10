Vivo представила X70 Pro+ — флагман с мощными камерами, продвинутым дисплеем

10 сентября 2021, 10:15

Китайская компания Vivo представила семейство флагманских смартфонов X70. Все три новинки основаны на чипсетах разных производителей.

X70 Pro+ получил флагманский Qualcomm Snapdragon 888+, X70 Pro основан на Samsung Exynos 1080, в то время как базовый X70 построен на базе MediaTek Dimensity 1200.

Безусловно, самым интересным среди новых смартфонов является Vivo X70 Pro+. Устройство получило 6,78-дюймовую AMOLED-матрицу Samsung E5 с разрешением 1440×3200 пикселей. Панель выполнена по технологии LTPO, что означает, что она может регулировать частоту обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц. Частота опроса сенсорной панели достигает 300 Гц.



Основная камера смартфона объединяет четыре датчика с оптической стабилизацией. В качестве главного сенсора используется 50-Мп Samsung GN1 с размером пикселя 1,2 мкм, дополненный оптикой ZEISS с апертурой f/1,57. В качестве сверхширокоугольной камеры используется 48-Мп сенсор Sony IMX598. Ещё один 8-Мп датчик совмещён с объективом-перископом, а в качестве портретной камеры используется 12-Мп сенсор.

Vivo оснастила новинку фирменным чипом обработки изображений V1, который, помимо непосредственно обработки сигнала с камеры, выполняет некоторые функции искусственного интеллекта, при этом потребляя меньше энергии, чем чипсет при обработке тех же алгоритмов.Смартфон основан на высокопроизводительной платформе Snapdragon 888+. Чипсет работает в связке с 8 или 12 Гбайт четырёхканальной оперативной памяти LPDDR5. Ёмкость накопителя UFS 3.1 составляет 256 или 512 Гбайт.

Vivo X70 Pro+ получил батарею ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 55-Вт зарядки. Устройство работает под управлением Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0 из коробки. Новинка защищена от попадания пыли и влаги по стандарту IP68.

Vivo X70 Pro+ поступит в продажу в Китае в конце этого месяца по цене $850. Самая продвинутая модификация с 12 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт накопителем обойдётся в $1085.

(C) 3dnews.