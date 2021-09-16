vivo представляет глобальную версию смартфонов X70 cерии

16 сентября 2021, 10:15

vivo представляет глобальную версию фотофлагманов X70. Серия смартфонов X70, включающая модели X70, X70 Pro и X70 Pro+, знаменует новый уровень партнерства с компанией ZEISS в области создания и обработки изображения.



Флагманская серия X70 получила обновленные портретные режимы фотосъемки от ZEISS и технологии мобильной обработки изображений для обеспечения наилучшего пользовательского опыта.



Соответствуя стремлению vivo занимать лидирующие позиции в области мобильной фотографии, серия X70 оснащена лучшим программным обеспечением и компонентами, разработанными совместно с ZEISS, легендарной компанией с более чем 175-летней историей.



«vivo вновь задает отраслевые стандарты, представляя исключительные достижения в области мобильной фотографии, разработанные совместно с ZEISS, мировым лидером в области оптики и оптоэлектроники», – отметил Спарк Ни, старший вице-президент и директор по маркетингу vivo. «Смартфон – это идеальный инструмент, позволяющий пользователю запечатлеть воспоминания и поделиться своей историей со всем миром. С запуском серии X70 vivo все больше стирает границы между мобильной и профессиональной фотографией, внедряя передовые технологии, ориентированные на пользователей».

Новейшая серия смартфонов vivo X70 обеспечивает интуитивно понятный процесс фотосъемки, который позволяет пользователям создавать удивительно естественные фотографии и видео. Вся линейка X70 оборудована 32 Мп фронтальными камерами. Блок основной камеры модели X70 Pro+ включает камеры: 50MP + 48MP + 12MP + 8MP); блок модели X70 Pro: 50MP + 12MP + 12MP + 8MP; блок модели X70 состоит из трех камер (40MP + 12MP + 12MP).



В дополнение к легендарному портретному режиму Biotar Portait Style, vivo подготовила три портретных режима ZEISS Style Portrait, вдохновленных легендарными классическими объективами Distagon, Planar и Sonnar. Стиль «Distagon» дает анаморфный вид, предлагая динамические эффекты перспективы для архитектурных и интерьерных фотографий, которые передают эстетику голливудского кинопроизводства. Адаптация «Planar» представляет классические эффекты боке, раскрывающие истинные характеристики и передающие настоящее выражения лица посредством портретной фотографии. Режим «Sonnar» известен своим кремовым боке, что делает его подходящим для портретной съемки с глубиной и четкостью для документирования событий.



Вся линейка vivo X70 соответствует сертификату ZEISS T* Coating, снижая отражения рассеянного света и других артефактов изображения для гарантированной яркости. Узнаваемый логотип ZEISS и этикетка ZEISS T* Coating выгравированы на матрице основной камеры X70 серии, а торговая марка ZEISS Vario-Tessar – на выступающей панели вспышки моделей.



Серия смартфонов X70 включает последние версии инструментов фото и видеосъемки vivo, позволяющие пользователям проявлять свои творческие способности и создавать яркий мультимедийный контент без ущерба для качества.



Старшая модель серии X70 Pro+ оснащена эксклюзивным процессором обработки изображения V1 и стеклянным объективом с высоким пропускным коэффициентом. Новые процессоры обработки изображений, разработанные компанией vivo, применяют систему искусственного интеллекта для эффектов NR (уменьшение шума) и MEMC (оценка движения, компенсация движения) по всем направлениям. Уникальные стеклянные линзы высочайшего качества обеспечивают сверхнизкую дисперсию для улучшения качества изображения.



X70 Pro+ сочетает в себе 50 Мп сверхчувствительную матрицу GN1 и 48 Мп сверхширокоугольную камеру Sony IMX598 с профессиональной системой стабилизации и стабилизации по горизонтали на 360°, что обеспечивает резкость даже во время съемки кадров с активным движением. В моделях X70 Pro и X70 используется сверхчувствительная камера в сочетании с технологией профессиональной стабилизации 3.0, позволяющая пользователям снимать четкие изображения или видео в динамике.



Производительность смартфонов серии X70 способна удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей. Модель X70 Pro+ построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, а X70 Pro и X70 работают на чипе MediaTek Dimensity 1200-vivo, обеспечивая непревзойденную производительность центрального и графического процессоров.



Несмотря на изящный и компактный форм-фактор, смартфон vivo X70 Pro+ оснащен мощной батареей емкостью 4500 мАч и зарядным устройством vivo, поддерживающим технологию зарядки FlashCharge 55 Вт, а также технологию беспроводной зарядки FlashCharge 50 Вт. Модели X70 Pro и X70 оборудованы аккумуляторами емкостью 4450 мАч или 4400 мАч соответственно, и стандартными зарядными устройствами, поддерживающими технологию FlashCharge 44 Вт.



X70 Pro+ оснащен 6,783-дюймовым дисплеем WQHD, изготовленным из люминесцентных материалов высокой яркости E5. Благодаря поддержке дисплея с 1 миллиардом цветов, разрешением до 2K и высокой плотностью пикселей 517 PPI, X70 Pro + оптимизирован для пользовательского восприятия. Устройства X70 Pro и X70 оснащены 6,56-дюймовыми дисплеями с максимальной частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 240 Гц для плавного скроллинга и просмотра.

X70 Pro+ обладает сертификатом IP68, обеспечивая защиту от брызг, жидкости и пыли, устройство идеально подходит для пользователей, которые живут активной жизнью.