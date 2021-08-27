Флагманский Vivo X70 Pro Plus показался на качественных рендерах

27 августа 2021, 9:15

Согласно многочисленным утечкам, Vivo планирует запустить серию смартфонов X70 в следующем месяце.

В модельный ряд войдут базовый Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro Plus. Сегодня последний показался на качественных рендерах, демонстрируя узнаваемый лаконичный дизайн.

Источниками утечки стали ресурсы OnLeaks и Pricebaba. Задняя часть Vivo X70 Pro Plus будет напоминать Xiaomi Mi 11 Ultra, однако выступ блока основной камеры будет меньше, чем у флагмана Xiaomi.



Камера будет сочетать четыре датчика, один из которых получит объектив-перископ. Блок основной камеры будет украшать логотип ZEISS, которая поучаствовала в создании оптики для смартфона. Фронтальная камера разместится в маленьком круглом вырезе в верхней части экрана.



Согласно предыдущим утечкам, Vivo X70 Pro Plus будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт в базовой версии. Смартфон предложит пользователям поддержку 66-Вт быстрой зарядки.

Vivo X70 Pro Plus будет работать под управлением Android 11 с оболочкой OriginOS в Китае и Funtouch OS 11 на мировом рынке. Цена и дата запуска смартфона пока неизвестны.

(С) 3dnews.