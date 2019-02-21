Состоялся официальный анонс Vivo V15 Pro – смартфона с камерой-перископом

21 февраля 2019, 16:45

Известная китайская компания Vivo на официальном уровне отметилась анонсом своего нового смартфона - V15 Pro.



Работает терминал под управлением Android 9 Pie.

Интересная отличительная черта новинки – полностью безрамочный дизайн. Здесь он 6,39-дюймовый. В основе - AMOLED Ultra FullView – матрица. Разрешение – 1080х2340 точек.Сканер отпечатков пальцев «на борту» присутствует. Его производитель встроил непосредственно в дисплей.Фронтальная камера реализована в формате выдвижного модуля. Речь идет о «перископе», который «прячется» в верхней части корпуса. Камера 32Мп.На тыльной части корпуса основная тройная камера. Один из ее модулей получился 48Мп второй – 5Мп, а третий – 8Мп.В качестве аппаратной платформы речь идет о 8-ядерном процессор с частотой до 2 ГГц. «В связке» с ним графика Adreno 612 и целых 6 ГБ оперативной памяти. Объем строенной пользовательской – 128 ГБ. Возможность расширения учтена.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС.Емкость аккумулятора – 3700 мАч.В продаже новинка появится по цене в $400.