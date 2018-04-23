Состоялся официальный анонс смартфона Vivo V9 Youth

Китайская Vivo объявила об официальном анонсе своего нового доступного по цене смартфона - V9 Youth.
В основе новинки - 8-ядерный Snapdragon 450, тактовая частота которого до 1,8 ГГц + графика Adreno 506. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.
Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение 1090х2280 точек, соотношение сторон 19:9. Согласно официальным данным, экран занимает до 90% фронтальной поверхности смартфона.
Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+2Мп.
Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
Объем встроенной памяти – 32 ГБ. Возможность вставить карту памяти также предусмотрена.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС.
Емкость аккумулятора – 3260 мАч.
Вес терминала – 150 грамм, а его габариты - 154,81х75,03х7,89 мм.
Работает «трубка» под управлением Android 8.1, поверх которой надстройка Funtouch OS 4.0.
В продаже новинка появится по цене в $300. Точная дата релиза пока не приводится.