Подробности о недорогом смартфоне Vivo V9 Youth

18 апреля 2018, 13:15

Судя по всему, китайская компания Vivo готовит анонс своего нового доступного по цене смартфона – V9 Youth.



По слухам, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части. Разрешение экрана – 1080х2280 точек. Плотность пикселей – 403ppi.

«Сердцем» терминала окажется 8-ядерный чип Snapdragon 450. Графика – Adreno 506. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность вставить внешний накопитель также предусмотрена.Емкость аккумулятора – 3260 мАч.Основная камера окажется двойной – модули на 16 Мп и 2 Мп.В качестве ОС прогнозируют Android 8.1.Точная дата анонса пока не сообщается. Стоимость аппарата также не известна, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.