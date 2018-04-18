Подробности о недорогом смартфоне Vivo V9 Youth

Судя по всему, китайская компания Vivo готовит анонс своего нового доступного по цене смартфона – V9 Youth.
По слухам, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части. Разрешение экрана – 1080х2280 точек. Плотность пикселей – 403ppi.
«Сердцем» терминала окажется 8-ядерный чип Snapdragon 450. Графика – Adreno 506. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.
Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность вставить внешний накопитель также предусмотрена.
Емкость аккумулятора – 3260 мАч.
Основная камера окажется двойной – модули на 16 Мп и 2 Мп.
В качестве ОС прогнозируют Android 8.1.
Точная дата анонса пока не сообщается. Стоимость аппарата также не известна, но, судя по характеристикам, слишком высокой она не будет.