Безрамочный смартфон ZTE Blade V9 – производитель назвал характеристики

29 декабря 2017, 11:45

Компания ZTE, судя по всему, по ошибке, на некоторое время открыла доступ к страничке смартфона Blade V9.



И хотя на данный момент информация уже снова закрыта, данные, тем не менее, уже успели «разлететься» по сети.

Грядущая новинка будет обладать безрамочным дизайном. Диагональ экрана – 5,7 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон – 18:9. Также известно за сканер отпечатков пальцев и двойную (13Мп+5Мп) основную камеру. Фронтальная камера будет на 13Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти 2/3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 16/32/64 ГБ соответственно. Для последней будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.0.Анонс ZTE Blade V9 состоится в рамках международной выставки в Лас-Вегас в январе.