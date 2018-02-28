MWC 2018: ZTE Blade V9 – безрамочный смартфон с неплохим "железом"

28 февраля 2018, 10:15

В рамках выставки MWC 2018, компания ZTE объявила об анонсе своего нового смартфона с безрамочным дизайном – Blade V9.



«Трубка» получила стеклянную тыльную панель и поддержку распознавания по лицу.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти 2/3/4 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт памяти microSD максимальным объемом 128 ГБ.Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение Full HD+.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера двойная – модули 16Мп+5Мп. Фронтальная камера – 13Мп.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Работает аппарат под управлением Android 8.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, GPS.Точная дата релиза новинки, а также стоимость пока не приводятся.