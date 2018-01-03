Стартуют продажи смартфона ZTE Blade A520C

Компания ZTE готовится начать продажи своего нового смартфона - ZTE Blade A520C.
В основе новинки – 4-ядерный процессор Qualcomm на базе ARM Cortex-A7. Объем оперативной памяти – 1ГБ, а встроенной – 16 ГБ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 2400 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 2.0.
Диагональ дисплея новинки – 5 дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.
Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС.
Работает аппарат под управлением Android 7.1