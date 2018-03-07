ZTE представила бюджетный Blade A6 Max с аккумулятором на 4000 мАч

7 марта 2018, 12:15

А вот китайская ZTE анонсировала и в ближайшее время готовится начать продажи своего нового бюджетного смартфона - Blade A6 Max.



Новинка интересна аккумулятором, емкость которого 4000 мАч.

Согласно официальным данным, на одном полном заряде аппарат проработает до двух дней активного пользования либо около месяца в режиме ожидания.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 210 + 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Для расширения последней предусмотрен соответствующий слот.Диагональ дисплея – 5,5-дюймов, а его разрешение – 720х1280 точек.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 2Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.Работает новинка под управлением Android 7.1 Nougat с оболочкой MiFavor UI.Точная дата релиза пока не обозначена, но, по слухам, это состоится уже на днях.