ZTE анонсировала смартфон Blade A6 с аккумулятором на 5000 мАч

28 сентября 2017, 12:15

Компания ZTE «отметилась» на днях анонсом своего нового долгоиграющего смартфона - Blade A6.

Ключевая особенность новинки – аккумулятор на 5000 мАч, что позволяет использовать «трубку» в достаточно интенсивном режиме на протяжении двух дней. Кроме того, приятной оказалась функция быстрой зарядки аккумулятора, позволяющая за 15-минутный процесс получить до 1,5 часа дополнительной работы.Также отмечен металлический корпус, 5,2-дюймовый HD-дисплей и сканер отпечатков пальцев.Основная камера аппарата – 8Мп; фронтальная – 5Мп. Обе дополнены вспышками.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 435. Объем оперативной памяти – 3ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1 «из коробки».