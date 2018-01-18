Состоялся анонс бюджетного смартфона с емким аккумулятором - ZTE Blade A330

18 января 2018, 11:45

Китайская ZTE анонсировала свой новый бюджетный долгоиграющий смартфон - Blade A330.



Ключевая особенность новинки – емкая батарея – 4000 мАч. Согласно официальным данным, одного полного ее заряда достаточно на 40 дней работы в режиме ожидания и до 20 часов работы в режиме разговоров.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный процессор ARM Cortex A7. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Кроме того, для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане отмечена поддержка dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth 4.1 и FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.Отдельно упоминается о поддержка функции Power Bank, а также возможности подключения внешних аксессуаров – клавиатуры, мышки и пр.Работает новинка под управлением Android 7.1.Продажи начнутся ближе к концу января. О стоимости пока точных данных нет, но, судя по всему, слишком высокой она не будет.