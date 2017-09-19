Стартуют продажи смартфона ZTE Blade A6 Lite

19 сентября 2017, 11:15

Китайская ZTE анонсировала начало продаж своего нового смартфона - Blade A6 Lite, ключевым отличием которого является емкая батарея на 5000 мАч.

Согласно официальным данным, одного полного заряда ее должно оказаться достаточно на два дня автономной работы. Поддерживается функция быстрой зарядки аккумулятора, способная обеспечить полтора часа работы при всего 15 минутах дополнительной зарядки.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) + 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь о 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Диагональ дисплея новинки – 5,2 дюйма, а его разрешение – HD.Основная камера терминала 8Мп, а фронтальная 5Мп.