Состоялся анонс 6-дюймового смартфона ZTE Blade Z Max

15 августа 2017, 10:15

На территории США компания ZTE представила свой новый смартфон - Blade Z Max.



Аппарат интересен тем, что получил большой 6 дюймовый дисплей, а, кроме того, двойную основную камеру и емкий аккумулятор.

Разрешение экрана – 1080х1920 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера – двойная – 16+2Мп; фронтальная – 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 + 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт соответствующего формата.Емкость аккумулятора – 4080 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора Quick Charge 2.0.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.На данный момент аппарат уже доступен в сети американского оператора MetroPCS. Стоимость - $129.