ZTE Nubia N3 – безрамочный смартфон с 8-ядерным чипом и емким аккумулятором

12 марта 2018, 14:15

Известный китайский производитель, компания ZTE анонсировала свой новый долгоиграющий смартфон - Nubia N3.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает аккумулятором, емкость которого 5000 мАч.

В основе – 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 6,01 дюйма, а его разрешение – Full HD+.Основная камера – двойная. Фронтальная получилась 16Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС.Работает новинка под управлением Android 7.1, поверх которого установлена оболочка Nubia UI.Дата релиза ZTE Nubia N3 намечена на 24 марта. О стоимости пока информации нет.