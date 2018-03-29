ZTE начала продажи долгоиграющего смартфона Nubia N2

29 марта 2018, 11:45

Китайская компания ZTE начала продажи своего нового смартфона Nubia N2.



Ключевая отличительная особенность новинки – аккумулятор, емкость которого 5000 мАч.

В качестве аппаратной платформы - 8-ядерный MediaTek Helio P10 MT6750. Кроме того, здесь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5,5 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 13Мп.Работает «трубка» под управлением Android 7.0 Nougat, поверх которой фирменная оболочка производителя смартфона Nubia UI. Отмечены также модули LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.