В продаже появился смартфон ZTE Nubia M2 Play

4 декабря 2017, 12:45

Компания ZTE анонсировала начало продаж своего нового смартфона - ZTE Nubia M2 Play.



В основе – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для расширения последней производителем предусмотрен слот для карт MicroSD.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его расширение 720х1280 точек, в основе IPS-матрица.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп. Обе камеры укомплектованы светодиодными вспышками.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работает новинка под управлением Android 7.0, поверх которой оболочка Nubia UI 5.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth 4, GPS и ГЛОНАСС.