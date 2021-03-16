ZTE объявляет о старте продаж Nubia Play 5G в Украине

16 марта 2021, 15:15

Компания ZTE Corporation открывает официальные продажи смартфонов Nubia в Украине с уникального для украинского рынка смартфона Nubia Play 5G, разработанного для фанатов мобильных игр.

Вместе со смартфоном, впечатляющего геймеров своими возможностями, будут доступны три фирменных аксессуара Nubia, которые можно будет получить все сразу вместе со смартфоном, оформив предзаказ.



Неординарный внешний вид Nubia Play 5G бросает вызов традиционному представлению о смартфонах и идентифицирует себя с атмосферой игр: натиском, стремлением превзойти других и эйфорией от достигнутых результатов. Корпус смартфона заключен в стальную рамку, а стеклянная задняя панель несет на себе V-образные градиентные узоры. Ключевой особенностью дизайна Nubia Play 5G являются специальные сенсорные панели, размещенные на одной из боковых поверхностях, играющие роль триггера игрового манипулятора и превращающие смартфон в игровую консоль без использования дополнительных аксессуаров.

Возможности 6.65-дюймового AMOLED-дисплея этого геймерского смартфона адаптированы для потребностей игроков: частота обновления 120 герц формирует плавную картинку без рывков в динамичных сценах, обеспечивая снижение времени отклика до 8.3 миллисекунд. Специальная функция Touch Choreographer автоматически стабилизирует частоту кадров, позволяя избежать нежелательные задержки. Вместе с частотой дискретизации сенсорного экрана в 240 герц это дает преимущество в игре, позволяя быстрее реагировать на действия соперников. Разрешение дисплея составляет 2340x1080 (соотношение сторон 19.5:9),Смартфон Nubia Play 5G использует современный 8-ядерный процессор Snapdragon 765G, созданный по 7-нанометровой технологии и отличающийся от популярного процессора Snapdragon 765 рядом дополнительных возможностей, повышающих его надежность, безопасность и энергоэффективность (например, динамическое масштабирование частоты, позволяющей процессору автоматически понижать частоту и энергопотребление при работе под невысокой нагрузкой). Созданный для высокопроизводительных игр, Nubia Play 5G обладает контуром жидкостного охлаждения с использованием фирменной технологии ICE 2.5. Его длина составляет 61 мм и дополнительно обеспечивает понижение температуры процессора на 16º С.Квадрокамера смартфона скомпонована по схеме 48+8+2+2 мегапикселей и обеспечивает запись видео в разрешении до 4К на скорости до 60 кадров в секунду с электронной стабилизаций изображения, а также популярный режим slow motion для записи визуально эффектных видеороликов. Модуль камеры состоит из 4 объективов: основного (48 МП), широкоугольного (8 МП), макро (2 МП) и боке (2 МП). Камера использует AI Engine Qualcomm 5-го поколения для оптимизации условий съемки и обработки полученного изображения. Матрица Sony IMX582 гарантирует безупречное качество снимков, а светосильная оптика с диафрагменным числом f/1.75 улучшенную работу при съемке в условиях слабой освещенности. Фронтальная камера для видеозвонков и съемки селфи оснащена 8-мегапиксельным модулем.Nubia Play 5G учитывает потребности игроков, обеспечивая максимально возможное беспрерывное использование смартфона. Он оснащен аккумулятором емкостью 5100 мА-ч и поддерживает быструю зарядку по стандарту Quick Charge 3.0. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 18 ватт. Во время работы Nubia Play 5G его энергопотребление находится под контролем технологии NeoPower, увеличивающей время автономной работы смартфона.Смартфон работает под управлением операционной системы Android Q c фирменной оболочкой Nubia UI 8.0, имеющей специальные пользовательские настройки для геймеров. В разделе Personal Center можно создать свое собственное игровое пространство смартфона, используя специальные функции:• Game Enhancement: дополнительные настройки, управляющие производительностью• Red Magic Time: инструмент для записи видео фрагментов игры• Aiming Assist: помощник для точного прицеливания• Macro: создание макросов для автоматического выполнения последовательных действий в играх при их активацииВместе со смартфоном Nubia Play 5G будут доступны аксессуары:Док-станция Red Magic Ice Dock• кулер на 8000 оборотов в минуту• Зарядка 30 Вт с поддержкой Quick Charging Power Delivery• 3.5-мм выход для наушников• Охлаждение до 25°CГеймпад Nubia Red Magic Pro• Встроенный 6-осевой гироскоп• Аналоговый джойстик• Настраиваемая чувствительность клавишTWS-наушники RedMagic• Дизайн в стиле киберпанк• Поддержка Bluetooth 5.0, LLM• Динамики диаметром 6 мм• Зарядка USB Type C• Автономная работа до 4 часов (с учетом аккумулятора кейса — до 16 часов)• Задержка 39 мс (для смартфонов других производителей — 60 мс)Специальное акционное предложениеДо 09 марта 2021 года действует специальная акция: при оформлении предварительного заказа на смартфон Nubia Play 5G покупатель дополнительно получит все три фирменных аксессуара!Смартфон Nubia Play 5G будет доступен в продаже с 9 марта 2021 года в двух вариантах.• 8 ГБ + 128 ГБ (корпус черного цвета) — 9 999 грн• 8 ГБ + 256 ГБ (корпус синего цвета) — 10 999 грнСтоимость аксессуаров:• Док-станция Red Magic Ice Dock — 499 грн• Геймпад Nubia Red Magic Pro — 499 грн• TWS-наушники RedMagic — 1699 грн