ZTE анонсировала серию 5G-продуктов и решений в рамках MWC 2022

ZTE Corporation корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня представила серию новых 5G-продуктов и решений на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (Испания).
Новые продукты и решения демонстрируют серьезную приверженность компании ZTE построению простой и энергоэффективной сети 5G, стимулированию цифровой трансформации отраслей с использованием многофункциональной частной сети и эксплуатации сложной сети без затруднений.
Одна из новых разработок ZTE — UniSite NEO — является простейшим в отрасли решением для организации узлов. Благодаря встроенному радиомодулю серии OmniUBR она способна сократить количество радиомодулей с 18 до 5, а также поддерживать работу 6-диапазонного 3-секторного узла, насчитывающего всего 5 модулей, что значительно (на величину до 57%) снижает стоимость аренды объекта и обеспечивает снижение энергопотребления на 40%.
Кроме того, компания ZTE обновила свой ассортимент 5G RAN за счет выпуска серии продуктов Massive MIMO нового поколения. Она включает в себя активные антенные модули (AAU) 32TR и 64TR, имеющие до 192 антеннных элементов и мощность до 320 Вт, а также представляет собой наиболее легковесный в отрасли продукт серии Massive MIMO массой 9 кг для узлов большой пропускной способности с ограниченным пространством. Обновление ассортимента продукции ZTE для всех сценариев завершает процесс совершенствования радиосети и улучшения окупаемости капиталовложений для ее операторов.
На MWC 2022 компания ZTE представляет решение на основе многофункциональной частной сети для новой модели сети 5G как услуги. Это универсальный пакет заказов на обслуживание с предварительно интегрированным программным и аппаратным обеспечением, а также конвергированными сетями 4G и 5G. Пакет включает в себя персонализированные сетевые функции для расширения возможностей цифрового сообщества.
ZTE представляет три основных типа частных сетей 5G, включая компактный шкаф для умных предприятий с десятками корпоративных приложений, запускаемых в облаке, единый сервер i5GC для кампуса, где приложения более диверсифицированы, а защита данных и самообслуживание являются обязательными элементами, а также встроенный MEC для очень тесного помещения аппаратной и простых сценариев применения.
В дополнение к этому на MWC 2022 компания ZTE представила ускоритель цифровой трансформации VMAX для решения все более сложных задач, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием сетей и считающихся одной из наиболее серьезных проблем для операторов. VMAX от ZTE может способствовать повышению качества обслуживания клиентов, сокращению затрат и повышению эксплуатационных характеристик.
VMAX входит в состав предлагаемой компанией ZTE автономной сетевой системы uSmartNet и преобразует однодоменную работу во вседоменную комплексную концепцию, обеспечивающую One-stop Insight. При возникновении сетевых ошибок VMAX обеспечивает самовосстановление междоменных сервисов. С помощью этого решения причины возникновения проблем с обслуживанием и претензий клиентов выявляются за считанные минуты с точностью локации более 80% и повышением эффективности на 30%.
Кроме того, VMAX может интерпретировать назначение сервиса и выводить предложение по сетевому планированию с минимальным вмешательством. В то же время он обеспечивает сквозную безопасность для различных сценариев защиты конфиденциальности персональной информации.
«Повышение производительности, расширение границ и повышение эффективности — три ключа к стратегии ZTE "Растущие сети 5G"», — заявил старший вице-президент ZTE Corporation Чжан Ваньчунь (Zhang Wanchun). —ZTE надеется на сотрудничество со своими отраслевыми партнерами в целях создания простейшей и надежной общедоступной сети, персонализированной частной сети и самой интеллектуальной бизнес-сети».
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