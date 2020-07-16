ZTE и China Telecom верифицировали энергосберегающие технологии для станций 5G

16 июля 2020, 9:45

ZTE Corporation объявила о проведении верификации энергосберегающих технологий для базовых станций 5G, верификация осуществлялась совместно с цзянсуйским подразделением China Telecom в существующей сети города Сучжоу, Китай.

Проверка показала, что энергосберегающие технологии могут значительно снизить энергопотребление на базовых станциях 5G, а также подтвердила потенциал для широкомасштабной коммерциализации таких технологий.



ZTE и China Telecom полностью подтвердили, что энергосберегающие технологии, в том числе отключение символов, глубокий сон и отключение символов / наложение глубокого сна, совместимы с текущей сетью 5G. Отключение символов может сократить энергопотребление более чем на 20%, а режим глубокого сна может снизить его более чем на 60% и даже до 80% на развернутой второй фазе AAU. В то же время отключение символов / суперпозиция глубокого сна может сэкономить более 30% энергии в течение дня, при этом показатели KPI сети остаются стабильными.



ZTE имеет принципиально инновационный аппаратный дизайн, применяя 7-нм чипсеты с высокой степенью интеграции, высокоэффективный усилитель GaN нового поколения и дизайн с элементами бионических листьев для эффективного рассеевания тепла. Кроме того, ZTE разработала многоплановые энергосберегающие технологии для базовых станций 5G, обеспечив общее снижение энергопотребления.



ZTE продолжит тесное сотрудничество с China Telecom для продвижения инноваций при создания более экологичных сетей 5G.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.



