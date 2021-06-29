ZTE представляет роутер третьего поколения 5G Indoor CPE MC8020

29 июня 2021, 13:15

Компания ZTE Corporation представила на выставке MWC 2021 в Барселоне третье поколение роутеров ZTE 5G Indoor CPE MC8020.



Ранее компания одной из первых выпустила 5G-роутер — им в 2018 году стал ZTE 5G Indoor CPE MC801. В 2019 году ZTE выпустила 5G Indoor CPE MC801A второго поколения, который завоевал престижную награду iF Design Award и продавался в более чем 30 странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Основные характеристики продукта:Поддержка режимов 5G SA и NSA, а также диапазонов спектра Sub-6GHz (ниже 6 ГГц) и mmWave (миллиметровые волны).Эксклюзивная технология zlink Boost, которая обеспечивает двухканальную агрегацию 5G и проводного широкополосного доступа, гарантируя двойной гигабитный доступ.Новейшая технология Wi-Fi 6 AX5400, которая гарантирует на 200% более высокую скорость, чем предыдущее поколение.Четырехсторонняя всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления обеспечивает высокоскоростной 5G-доступ для 128 пользователей Wi-Fi одновременно.Чтобы поддержать набирающую популярность сферу прямых трансляций, роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020 третьего поколения обеспечивает высококлассное подключение к 5G, не допускает перегрузки сети в сложных сценариях использования, отвечает требованиям конфигурации корпоративного уровня, оснащён удобными для пользователя настройками для упрощения подключения к «умному дому».Новейшая технология ZTE с суперантеннами 3.0 создаёт полноценную всенаправленность для улучшения проникновения сигнала 5G. Новая технология суперантенн обеспечивает на 15% больший коэффициент усиления и на 20% более высокую скорость, чем ZTE 5G Indoor CPE MC801A.Используя новейший нейронный процессор корпоративного уровня Qualcomm®, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 обеспечивает доступ к Wi-Fi 6, 4x4 MIMO и 4KQAM с пиковой скоростью до 5,4 Гбит/с для 128 пользователей одновременно. Роутер поддерживает ключевые технологии Wi-Fi 6, такие как OFDMA, TWT и BSS, а также использует вычислительную мощность искусственного интеллекта на уровне микросхем, что эффективно снижает помехи и энергопотребление, гарантируя высокое качество подключения для разных сценариев одновременно.Продвинутая технология zLink Boost автоматически объединяет беспроводные и проводные широкополосные сети, позволяя ZTE 5G Indoor CPE MC8020 удвоить скорость восходящего и нисходящего потоков, тем самым обеспечивая постоянное высокоскоростное соединение.Благодаря технологии NFC, смартфоны, а также телевизоры, компьютеры и другие умные устройства подключаются к ZTE Indoor 5G CPE MC8020 одним касанием. При этом подключение можно автоматизировать без изменения текущих настроек сети Wi-Fi.Обладая 16-летним опытом работы с мобильным интернетом и владея примерно тысячей патентов в этой области, компания ZTE поставила более 200 миллионов мобильных интернет-устройств по всему миру и более 30 миллионов чипсетов собственной разработки. Сегодня ZTE сохраняет лидерство в отрасли, предлагая мобильные интернет-терминалы с 5G, получившие мировое признание и продающиеся в более чем 30 странах и регионах.