Huawei выводит на рынок первый в мире абонентский роутер для сети 5G

3 марта 2018, 10:15

На выставке Mobile World Congress в Барселоне подразделение Huawei Consumer Business Group представило новейший абонентский роутер Huawei 5G CPE.

Это первое на рынке коммерческое терминальное устройство, поддерживающее глобальный телекоммуникационный стандарт 3GPP для сети 5G. Этим знаменательным для индустрии продуктом Huawei создает основу для следующего поколения стандартов беспроводной связи.



Чтобы обеспечить максимальную производительность роутера, Huawei разработала Balong 5G01 — первый в мире коммерческий чипсет, поддерживающий стандарт 3GPP для 5G, с теоретической скоростью нисходящей линии связи до 2,3 Гбит/с. Huawei 5G CPE работает во всем спектре частот 5G, включая суб-6 ГГц и миллиметровые волны (MMW). Благодаря чипсету Balong 5G01 Huawei стала первой компанией, предлагающей комплексное 5G-решение благодаря своим разработкам для сетей, устройств и возможностям на уровне чипсетов.



Чипсет Balong также интегрирован в процессор для смартфонов Kirin, где отвечает за возможности подключения устройств. Например, смартфон Huawei Mate10 Pro на базе процессора Kirin 970 с интегрированным чипсетом Balong 760 стал первым в мире устройством, поддерживающим LTE Cat.18 со скоростями загрузки до 1,2 Гбит/с. При этом обе SIM-карты работают в LTE Cat.18 и поддерживают голосовую связь VoLTE.



«Внедрение 5G станет значимым шагом в развитии эпохи интеллектуального мира. Не только люди, но и их дома, автомобили и другие устройства будут подключены к единой системе, открывающей новые возможности для работы, развлечений и общения, — сказал Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer Business Group. — С 2009 года Huawei инвестировала 600 млн долларов США в исследования и разработки технологий 5G. Мы стали лидерами инноваций в сетевой архитектуре и стремимся развивать готовую к эксплуатации экосистему 5G — начиная с подключенных автомобилей и смарт-домов и заканчивая дополненной/виртуальной реальностью и голографическими видео. Мы хотим, чтобы потребители могли извлечь выгоду из возможностей подключенного мира. Это существенно повысит уровень комфорта в повседневной жизни и качество нашего общения».



Абонентский роутер Huawei 5G CPE представлен в двух моделях, для низких частот (sub 6 ГГц) 5G CPE и высоких частот (mmWave) 5G CPE. Низкочастотный терминал отличается компактностью и малым весом, совместим с сетями 4G и 5G и гарантированно обеспечивает скорость загрузки до 2 Гбит/с. Такая сверхвысокая скорость позволяет пользователям наслаждаться роликами с технологиями виртуальной реальности и динамичными играми либо загружать выпуск любимого телешоу в течение секунды. Высокочастотный абонентский роутер Huawei 5G CPE доступен в двух конфигурациях, для использования в помещениях и снаружи.



Мобильные сети 5G устанавливают новую планку возможностей для высокоскоростных широкополосных беспроводных соединений с максимальной скоростью загрузки 20 Гбит/с, поддержкой до 1 млн абонентских устройств на квадратный километр и низким значением задержки сигнала — не более 0,5 миллисекунды. С развитием 5G прогнозируется рост доли интернета вещей, так как увеличится количество подключаемых устройств и расширится тип данных, которыми они будут обмениваться.



Huawei спланировала стратегию развития 5G, в рамках которой такие преимущества, как высокая скорость, бесперебойность, низкие задержки сигналов и возможность подключения огромного количества устройств, характерные для 5G-инфраструктур, становятся ориентиром для создания устройств и сервисов, расширяющих возможности пользователей во всех аспектах повседневной жизни. В эту стратегию входит создание смартфонов, мобильных точек доступа Wi-Fi, промышленных модулей и других устройств, способствующих подключению мобильных устройств, домов, автомобилей и других объектов к высокоскоростным сетям.



Huawei сотрудничает с более чем 30 глобальными операторами связи, такими как Vodafone, SoftBank, T-Mobile, BT, Telefonica, China Mobile и China Telecom. В 2017 году компания Huawei совместно с партнерами начала тестировать коммерческие сети 5G. В 2018 году Huawei завершила тестирование возможности взаимодействия и начала предлагать развертывание коммерческих 5G-сетей.