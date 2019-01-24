Сегодня может быть представлен 5G Wi-Fi – роутер Huawei

24 января 2019, 11:15

Судя по всему, компания Huawei уже сегодня может представить свой первый 5G Wi-Fi – роутер.

Об этом свидетельствует тизер, который появился в Weibo буквально вчера. Текст на нем гласит: "5 + 6 = 3.X? Это вкус новых продуктов! 24 января 2019 года для вас!". Таким образом, сегодня будет представлен новый продукт компании.Цифра 6 на постере вполне возможно, что указывает на Wi-Fi 6. Это сокращение названия Wi-Fi 802.11 ax. Последний характеризуется более высокой скоростью передачи данных и большей ёмкостью сети наряду с более высокой энергоэффективностью.