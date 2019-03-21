Huawei анонсирует продажи двух новых домашних Wi-Fi-роутеров

21 марта 2019, 11:15

Подразделение Huawei Consumer BG в Украине представляет две новые модели домашних Wi-Fi-роутеров: Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n.

Новые роутеры Huawei изготовлены из белого матового пластика, имеют специальный дизайн внешних антенн для обеспечения качественного покрытия и доступ к приложению HiLink для быстрой настройки основных параметров со смартфона.





Новый Wi-Fi-роутер Huawei WiFi WS5200 поможет создать быструю и стабильную беспроводную сеть в доме. Четыре складные помехозащитные антенны WiFi в WS5200 обеспечивают высокую скорость подключения даже после прохождения сигнала сквозь стены.



Маршрутизатор WiFi WS5200 поддерживает два диапазона: частоту 2,4 ГГц для нетребовательных к скорости доступа устройств (например, устройства «умного» дома и датчики); 5 ГГц – для смартфонов, ПК и ноутбуков, телевизоров и других современных девайсов, которые требуют максимальной скорости доступа. Скорость передачи данных составляет 1167 Мбит/с.



Кроме того, Huawei WiFi WS5200 оснащен 28 нм процессором с частотой 1 ГГц, который обеспечивает стабильность работы одновременно с несколькими гаджетами. Устройство постоянно сканирует среду на наличие других сетей, выбирая наименее загруженный канал Wi-Fi.



Huawei WiFi WS5200 легко настраивать с помощью смартфона благодаря приложению HiLink или максимально удобному веб-интерфейсу.



Wi-Fi-роутер Huawei WS318n имеет две складные антенны с высоким коэффициентом усиления в 5 дБи для максимально сильного сигнала. Huawei WS318n обеспечивает наличие сети в любом уголке дома. При прохождении сигнала сквозь стены сохраняется на 50% более высокая скорость по сравнению с аналогами. Прием сигнала остается стабильным при подключении устройств на расстоянии 20 метров с двумя стенами между ними.

Wi-Fi-роутерами Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n удобно и просто управлять с помощью приложения HiLink, которое открывает доступ к основным настройкам, функциям гостевой сети, таймеру Wi-Fi, родительскому контролю, диагностике в один клик и многим другим функциям. Устройства имеют четырехуровневый алгоритм безопасности для защиты доступа к сети, шифрование данных беспроводной сети с помощью WPA-PSK/WPA2-PSK, а также блокировку доступа для отдельных устройств.



Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n также поддерживают функцию Link+. С ее помощью пользователи могут в несколько кликов создать сеть из роутеров Huawei, чтобы увеличить радиус покрытия Wi-Fi или расширить существующую сеть с сохранением всех настроек.



Новые роутеры Huawei WiFi WS5200 и Huawei WS318n поступят на украинский рынок 20 марта 2019 года. Их можно будет приобрести в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46 и в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная стоимость новинок – 1 499 грн для модели Huawei WiFi WS5200 и 599 грн для Huawei WS318n.